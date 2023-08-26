2023/08/26 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات اليوم السبت المواطنين من الوقوع في فخ عصابات النصب والاحتيال التي تروج لوجود تعيينات حكومية في دوائر امنية حساسة والوزارات الاخرى. وقال المركز في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز انه “تم رصد مجموعة شائعات تروج لها عصابات النصب والاحتيال بحجة وجود تعيينات في وزارت الدولة والدوائر الامنية الحساسة مقابل […]

ظهرت المقالة المركز العراقي لمحاربة الشائعات يحذر من الوقوع في فخ عصابات التعيينات الوهمية أولاً على ايرث نيوز.