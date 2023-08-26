قنصل لايران يرد على اتهامات تتعلق بحجب المياه عن الجانب العراقي

2023/08/26 | 10:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تحدث القنصل الإيراني العام في محافظة السليمانية، محمد محموديان، السبت، عن أزمة المياه في العراق.

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وقال محموديان، في تصريح نقلته وسائل إعلام كردية، تابعه "ناس" (26 آب 2023)، إن "الجفاف واستنزاف الموارد المائية مشكلة شائعة وتعاني منها معظم دول منطقتنا، ولا يمكن إدارة أي مشكلة مشتركة وإقليمية إلا من خلال التعاون المشترك، ولا تعتبر جمهورية إيران الإسلامية الماء، وهو مصدر الحياة، ورقة سياسية".

وأضاف، "إذا أردنا التوثيق ويرجى التحدث إلينا بالحقائق العملية فيمكننا الرجوع إلى الإحصائيات التالية من وزير الموارد المائية العراقي الذي أعلن عن حجم الاحتياطي المائي لسد دربندخان نتيجة الاطلاقات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث يصل الخزين حاليا إلى مليار و800 مليون متر مكعب".

ولفت القنصل إلى أنه "مع وجود هجمات إعلامية واسعة النطاق على البلاد بشأن مسألة المياه، أثبتت إيران الإسلامية لأهالي محافظتي السليمانية وحلبجة صدق نواياها وقبل ذلك أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن النية من خلال توفير المياه في الموسم الصيفي لحلبجة وقد أعرب محافظ حلبجة عن تقديره لتصرفات إيران كتابيا".