إطلاق نظام قطارات موسكو المركزية يحقق قفزة نوعية في أنظمة النقل العالمية

2023/08/26 | 10:22 - المصدر: قطارات موسكو

في الوقت الذي تعمد فيه المدن من جميع أنحاء العالم إلى إعداد شبكات نقل مبتكرة ومستدامة، يسعى نظام قطارات موسكو المركزية إلى خلق رؤية مستقبلية تعرض كيفية إعادة تصور التنقل الحضري. كما تهدف المبادرة الرائدة لنظام قطارات موسكو لتأسيس مترو بمسارات فوق سطح الأرض، بحيث يعمل على ربط مدن وضواحي موسكو الواسعة بكل سلاسة، ويعلن بذلك في النهاية عن ميلاد معيار نوعي لحلول التنقل الحضري.

دبي - موسكو، السابع عشر من أغسطس. أطلقت موسكو مشروع "خط قطار موسكو المركزي الثالث" (MCD-3)، وكانت تلك خطوة رائدة على صعيد التنقل الحضري، ليس فقط داخل روسيا؛ بل على الصعيد العالمي كذلك. ويوضح مثل هذا التطور مدى التزام المدينة بتزويد مواطنيها بوسائل نقل سلسة ومستدامة ومتطورة.

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمدة موسكو سرغي سوبيانين مشروع قطار موسكو المركزي الضخم، ليعمل كنظام تنقل عالمي. وتمثل الهدف وراء إطلاق نظام مترو بمسارات تعمل فوق سطح الأرض في ربط مدن وضواحي موسكو الواسعة بكل سلاسة. وأتى نظام قطارات موسكو المركزي ثماره في غضون عامين فقط من إطلاقه، وخير برهان على ذلك هما أول خطين تابعين لها، في 21 نوفمبر 2019. ومنذ ذلك الحين؛ فقد ساهم نظام قطارات موسكو المركزي في مساعدة ما يزيد عن 600 مليون مسافر، مما عكس أهميته وكفاءته التي لا جدال فيها.

يعمل الخط الثالث لقطار موسكو المركزي (MCD-3) على ربط المناطق بسلاسة مع توفير تجربة مطورة للركاب.

هذا ويعد خط قطار موسكو المركزي الثالث (MCD-3) الذي تم إطلاقه حديثًا بمثابة خط سكة حديد ضخم يبلغ طوله 85 كم، ويعمل على ربط المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من موسكو ببعضها البعض بكل سلاسة. كما يضم خط القطار ذلك 38 محطة قيد التشغيل، مع توقع إطلاق 3 محطات إضافية أخرى وهي - ميتكوفو، مالينو، وريزسكايا. يخدم خط قطار موسكو المركزي الثالث (MCD-3) 3.5 ملايين مواطن، ويربط 24 منطقة داخل موسكو و4 مناطق إضافية في المناطق المحيطة بموسكو.

ومن الخصائص التي يتميز بها خط قطار موسكو المركزي الثالث: مدى تكامله مع 21 بوابة نقل، بما في ذلك مسار مترو الأنفاق الرئيسي ومسار قطارات موسكو المركزية (MCC). ومن المتوقع أن يسفر هذا التكامل عن تخفيف التكدس في خطوط المترو الثلاثة الحالية بنسبة تصل إلى 15%. وفضلًا عن ذلك، فمن المتوقع أن ينجم عن تشغيل خط قطار موسكو المركزي الثالث (MCD- 3) بفعالية انخفاض ملحوظ في حركة المرور على الطرق، وقدر معدل الانخفاض اليومي بنحو 7000 مركبة. وتتوافق تلك المبادرة مع رؤية موسكو لبيئة أكثر اخضرارًا، والتي نهدف من خلالها إلى خفض الانبعاثات الضارة بما يصل إلى 36 ألف طن سنويًا.

هذا وقد أدى خط قطار موسكو المركزي الثالث (MCD- 3) إلى خلق تجربة سفر شاملة ومريحة للمواطنين، إذ ازدادت سعة النقل اليومي للركاب من 0.9 مليون إلى 1.9 مليون. الأمر الذي يضمن للركاب استمتاعهم بتنقلات مريحة وسلسة حتى خلال أوقات الذروة. ومع تزايد الإقبال على الخدمة بمقدار مرة ونصف، فلن ينتظر المسافرون سوى 5.5 دقائق للتنقل بين القطارات خلال أوقات ازدحام الحركة المرورية. ويتناغم مع تلك المبادرة المطورة الانخفاضُ الملحوظ في تكاليف النقل، ومن المحتمل أن تنخفض بما يصل إلى 3.5 مرات للمسافرين بانتظام.

وتُبرز موسكو بذلك المشروع رؤية طموحة للمستقبل مع التزام صارم بتطوير تجربة السفر والتنقل

وإلى جانب براعتها الفنية في هذا الصدد، فقد عملت على تجديد خط مترو ميتكوفسكايا بالكامل. ونجحت تلك المبادرة في ربط خطوط السكك الحديدية التي كانت مهجورة في السابق من دون التسبب في تعطيل لحركة المرور الحالية. ولمزيد من التطوير والتحسين في تجربة الركاب، فسيتم تشغيل خط قطار موسكو المركزي الثالث (MCD- 3) بعدد قطارات يصل إلى 11 قطارًا من طراز (Ivolga) و19 قطارًا من طراز (EP2D). علاوة على ذلك، فستشهد مسارات الضواحي التقليدية قريبًا تحولًا جديدًا، مع إعداد خطط مطورة لاستبدال القطارات القديمة. وبحلول عام 2024.؛ فستكون تلك المبادرة قد أتمّت تزويد جميع مناطق الضواحي البعيدة بعربات قطار حديثة بنسبة 100٪. وفي وقتنا الراهن، يفخر العاملون على نظام قطارات موسكو المركزية (MCD) بالتشغيل الكامل لعربات القطارات الجديدة.

ولن يتوقف طموح موسكو عند هذا الحد. حيث تعمل على خلق تصورات مبدئية لمجموعة من المشاريع المستقبلية، وأبرزها إطلاق الخط الخامس لقطار موسكو المركزي (MCD-5)، وتعزيز وسائل الربط بين موسكو والمدن الكبرى المجاورة لها.

Sergey Melikov - رئيس قسم العلاقات الدولية بمترو موسكو

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