سترلينج: أسعى لاستعادة المستوى السابق

2023/08/26 | 10:30 - المصدر: واع

متابعة - واع

أبدى نجم تشيلسي فريق (رحيم سترلينج) ارتياحه لفوز فريقه المستحق على ضيفه لوتون تاون بثلاثية نظيفة مساء أمس الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سترلينج هدفين وصنع الثالث في فوز فريقه الأول هذا الموسم وقدم أداء مليئاً بالحيوية.

وقال سترلينج في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كنت سعيداً ومن الواضح أننا بدأنا بشكل جيد أمام ليفربول وبعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام (وست هام) كنا بحاجة لتحقيق الفوز هنا".

وعن نهضته بعد موسم عانى فيه من انخفاض في المستوى علق سترلينج: "كان هناك بعض الإحباط من نفسي في الموسم الماضي لأنني شعرت وكأنني أعود دائماً وظهري إلى المرمى، كنت ألعب بعمق بعض الشيء ولم أعط نفسي فرصاً كافية للدخول إلى منطقة الجزاء".

وتابع: "أجريت محادثة مع المدرب الأسبوع الماضي وأعرف بالضبط ما يحتاجه مني، أحتاج إلى الوقوف في الخلف والقيام بما أفعله وقيادة اللاعبين، وهذا هو الوقت الذي أكون فيه أكثر فعالية".

وأردف: "جئت في فترة صعبة وانتهى كل شيء، ألقيت نظرة على نفسي، وأنا شخص أحاول دائماً تحليل ما أفعل، وما الأخطاء التي قمت بها وما يمكنني تغييره".

وختم: "أريد استعادة هوسي بكرة القدم، كرة القدم فقط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولا شيء آخر، والتركيز على الأداء العالي والأهداف والتمريرات الحاسمة".





المصدر: كورة