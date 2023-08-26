2023/08/26 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

تُظهر الأبحاث الحديثة أن اكتساب بعض الوزن الزائد في الأربعينيات والخمسينيات من العمر يمكن أن يزيد من فرص الوفاة المبكرة بنسبة الثلث تقريبًا مقارنة بأولئك الذين يظلون نحيفين في منتصف العمر، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية. فالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم أو الكوليسترول أو سكر الدم ويحملون القليل […]

ظهرت المقالة دراسة جديدة: اكتساب الوزن الزائد في هذه الاعمار قد يعرضك للوفاة! أولاً على ايرث نيوز.