الإطاحة بعنصرين خطيرين من داعش في كركوك

2023/08/26 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

اعلنت مديرية الاستخبارات، اليوم السبت (26 آب 2023) الإطاحة بعنصرين خطيرين من داعش في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن سلسلة العمليات النوعية المستندة إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة، التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، بهدف ملاحقة فلول ما تبقى من العصابات الإرهابية، وإحباط نواياهم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك، التابعة إلى المديرية آنفاً، من الإطاحة بعنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "أحد المتهمين كان قادماً من إحدى دول الجوار، ويحمل هوية مزورة لتضليل قواتنا الأمنية، وينوي الدخول إلى محافظة كركوك عن طريق التهريب والوصول إلى محافظة ديالى، لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة".

وتابعت أن "أبطال المديرية كانوا له بالمرصاد واستطاعوا القبض عليه من خلال كمين محكم نُفّذ في محافظة كركوك وإفشال ما كان يخطط له".

وأشارت المديرية بحسب البيان الى أن "الارهابي الثاني ينتمي إلى ما يسمى (أشبال الخلافة) وقد بايع العصابات الإرهابية عام (٢٠١٤) وله أشقاء قياديون بارزون لدى داعش"، لافتةً الى أنه "جرى إلقاء القبض عليه في ناحية ليلان التابعة لمحافظة كركوك، بعد متابعة ميدانية دقيقة، ومن خلال التنسيق العالي مع فوج مغاوير قيادة عمليات كركوك وقوة اقتحام قائد شرطة كركوك ومفرزة من جهاز مكافحة إرهاب السليمانية".



