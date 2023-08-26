الدولار يستقر في بغداد واربيل

2023/08/26 | 11:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد استقرت عند 153000 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع استقرت أيضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، عند 154000 دينار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن بعض مكاتب الصيرفة تداولت الدولار الذي سجل استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153650 دينارا مقابل 100 دولار و سعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.