رئيس الجمهورية يصل إلى محافظة كربلاء المقدسة

2023/08/26 | 11:10 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيمي

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، إلى محافظة كربلاء المقدسة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل قبل قليل، إلى محافظة كربلاء المقدسة".

وأضافت أن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي وعدداً من مسؤولي المحافظة كانوا في استقبال الرئيس".

فيما أكد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية بحث مع محافظ كربلاء المقدسة والدوائر الخدمية في المحافظة، جهود وخطط زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، على المستويات كافة خاصة الخدمية والأمنية".