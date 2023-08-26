منتخب الإسكواش يشارك في بطولة مصر الدولية

2023/08/26 | 11:15 - المصدر: واع

بغداد - واع

يشارك منتخبنا للإسكواش بلاعبين اثنين هما (حسن علي، وعلي إيلاف) ضمن بطولة مصر الدولية لفئة الناشئين المزمع إقامتها للفترة من (30) آب وحتى (3) أيلول في مدينة الجيزة.

وقال رئيس اتحاد اللعبة علي جهاد في تصريح لـصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت: إن "منتخبنا شد الرحال متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل المشاركة في بطولة دولية تقام هناك نهاية الشهر الحالي، مضيفاً أن الوفد يتألف من المدرب (علي حسن) فضلاً عن لاعبين هما (علي إيلاف) المتوج بلقب تحت (15) عاماً و(حسن علي) بطل فعالية تحت (13) عاماً".

وأضاف أن "البطولة تعد في غاية الأهمية بحكم مشاركة نخبة من أبطال آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما أن نتائجها تدخل ضمن التصنيف الدولي للاعبين".

وأكمل أن "ملاعب (الجيزة الجديدة) ستكون مسرحاً لمباريات المسابقة التي من المتوقع أن تشهد مشاركة (320) لاعباً بمختلف الأعمار من (13) دولة".