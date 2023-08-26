2023/08/26 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة 25 أغسطس آب مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس سجل ارتفاعًا أسبوعيًا بعد كلمة رئيس الفدرالي الأميركي في جاكسون هول. وترك جيروم باول الباب مفتوحًا أمام رفع مستقبلي لمعدلات الفائدة والإبقاء على السياسة التشددية لوقت أطول. وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2% […]

ظهرت المقالة الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب بعد كلمة رئيس الفدرالي أولاً على ايرث نيوز.