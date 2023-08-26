2023/08/26 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، الجمعة، مع صعود أسعار الديزل الأميركية وانخفاض عدد منصات حفر النفط واندلاع حريق في مصفاة في لويزيانا الأميركية. زاد خام برنت بحوالي 1.12 دولار أو 1.34 بالمئة ليبلغ عند التسوية 84.48 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا […]

ظهرت المقالة النفط يرتفع 1% بعد إغلاق ثالث أكبر مصفاة للنفط في أميركا أولاً على ايرث نيوز.