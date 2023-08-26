2023/08/26 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / حيث شارع مولوي الشهير وسط مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، تتجه الأنظار نحو عربة الشيخ عطا الشهير والمعرف بطريقة الخاصة في بيع الرقي منذ 33 عاماً.

"شيخ عطا" يزاول مهنة بيع الرقي في هذا المكان منذ 1990، بشكل موسمي، حيث يبيع الرقي منذ بدء فصل الصيف، ولغاية الأول من كانون الأول/ديسمبر من كل عام، وبعدها يزاول مهنة أخرى، يتحدث لوكالة شفق نيوز.

وأضاف عطا: "أنا أقوم بجلب الرقي الجيد الذي يمتلك مذاقاً ولوناً جيداً من علوة السليمانية وأبيع الطبق بألف دينار، سابقاً كنت أبيع الطبق بديار واحد وأنا استرزق من هذه المهنة وزبائني من جميع محافظات البلاد".

وأشار إلى أنه يمتلك زبائن يتناولون الرقي عند عربته بشكل يومي، والكثير من الزبائن يستغربون لطعم الرقي الذي يقدمه لهم، ويقولون له: من أين تأتي بهذا الرقي اللذيذ؟.. نحن لا نستذوق هذا الطعم في مكان آخر، فيجيبهم قائلا: أنا أجلب الرقي الجيد الذي يكون مذاقه لذيذاً.

ويتميز الشيخ عطا بطريقته المميزة بتقطيع الرقي وبنظافة مكانه وبحسن استقباله لزبائنه من السليمانية وسياح وسط وجنوب العراق، كل تلك الأمور هي من تجذب الزبائن لعربته البسيطة.

ناصر الزيادي - سائح من الديوانية – التقته وكالة شفق نيوز، عند عربة شيخ عطا، وقال إنه يأتي هنا مع كل زيارة له لمدينة السليمانية، كون الشيخ عطا يقدم أفضل أنواع الرقي، وكذلك هو حسن الاستقبال ويهتم كثيرا بنظافة المكان والطعام، وهذا مفقود لدى الكثير ممن يعملون بهذه المهنة، إضافة إلى أسعاره المناسبة وآلية تقديمه المميزة لطبق الرقي.

يشار إلى أن شخصية "الشيخ عطا" وطريقته في عرض الرقي وتقديمه للزبائن، وحب الناس له، أسباب تقف خلف نجاحه في هذه المهنة البسيطة على مر ثلاثة عقود.