قصف جوي ومدفعي تركي "عنيف" على العمادية بدهوك

2023/08/26 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال مصدر حكومي في دهوك، يوم السبت، إن سلاح الجو في الجيش التركي، بالاشتراك مع وحدات المدفعية، قام بقصف مواقع لعناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق متعددة في قضاء العمادية شمالي المحافظة.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن العملية القصف بدأت من منتصف الليلة الماضية عند الساعة 12، واستمرت حتى صباح اليوم حوالي الساعة 9.

وتركزت الضربات المدفعية، بحسب المصدر، على قريتي "بيتكار" و"كورى زيرى"، التابعتين لناحية "كاني ماصي"، حيث تعرضت لقصف مكثف، كما شنت طائرات السلاح الجوي غارات جوية استهدفت محيط قرى "زيوة" و"سيري" و"رشافا" في ناحية "ديرلوك".

وأكد المصدر أن هذه الهجمات أدت إلى اندلاع حرائق في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات، دون وقوع إصابات بشرية جراء هذه الأحداث.