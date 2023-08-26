الداخلية تتخذ إجراءات للحد من جرائم الإتجار بالبشر

2023/08/26 | 13:10 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن تعاونها مع المستشفيات أسهم بانخفاض جرائم الإتجار بالبشر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات للحد من جرائم الإتجار بالبشر، منها ربط مديرية مكافحة الإتجار بالبشر بوكالة الاستخبارات، التي أدت إلى ارتفاع نسب عملياتها، وكانت لها نشاطات ملحوظة لمكافحة الإتجار بالبشر".

وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً مع المراكز الصحية التي تقوم بهكذا نوع من النشاطات، كاستبدال الأعضاء البشرية وزراعتها"، موضحاً أن "التعاون مع المستشفيات أسهم بخفض جرائم الإتجار بالبشر".

وأكد المحنا "ضبط عصابات مختصة بجرائم الإتجار بالبشر في بغداد وبعض المحافظات وفي إقليم كردستان أيضاً".