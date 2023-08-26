مدرب ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس ومدة غيابه عن الملاعب

2023/08/26 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم فريقه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور في لقاء سلتا فيغو ومدة غيابه عن الملاعب. وتلقى ريال مدريد ضربة معنوية قوية خلال المباراة التي أقيمت أمس الجمعة لحساب المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني، بخروج فينيسيوس في الدقيقة 15 حيث بدا أنه […]

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