2023/08/26 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت شركة “الشرع” للاستشارات القانونية الموكلة من قبل نادي الطلبة، وجود تحرك جديد في قضية اللاعب لؤي العاني. وذكرت الشركة في بيان أن “شركة الشرع باشرت بالإجراءات القانونية وإقامة الشكاوى المالية والانضباطية بشأن ملف خرق اللاعب لؤي العاني لالتزاماته التعاقدية”. وبينت الشركة التي يرأسها المحامي طارق الشرع، أن “الأدلة كافية لمعاقبة لؤي العاني […]

ظهرت المقالة تحرك جديد بقضية لؤي العاني.. اللاعب مهدد بالحرمان أولاً على ايرث نيوز.