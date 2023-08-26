2023/08/26 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن نادي أربيل الرياضي، تجديد عقد الكادر التدريبي المساعد لمدرب فريق الكرة الأول عباس عبيد. وذكر النادي في بيان تلقته أن “نادي أربيل يعلن عن تجديد عقد المدربين المساعدين حسام فوزي وعبد القادر حسين لموسم إضافي”. يذكر أن المدربين المساعدين، باشرا عملهما مع المدرب عباس عبيد، الذي تولى قيادة فريق أربيل في العاشر من آذار […]

ظهرت المقالة حسام فوزي ومدرب آخر.. أربيل يجدد عقود الكادر التدريبي المساعد أولاً على ايرث نيوز.