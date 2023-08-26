2023/08/26 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن توقف ملعبي "المدينة (في بغداد) وكربلاء الدوليان عن العمل بسبب عدم الجاهزية جراء ضرر ونقوصات.

وقال عضو اتحاد الكرة، المتحدث الإعلامي، أحمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة ولاليغا الاسباني ، قرر ايقاف عمل ملعبي المدينة وكربلاء وعدم استقبالهما لمباريات دوري المحترفين حتى الجولة 13 من المرحلة الأولى، لافتاً أن دوري المحترفين ينطلق أواخر شهر تشرين الاول المقبل.

واضاف الموسوي ان سبب قرار إيقاف الملعبين هو لعدم الجاهزية جراء الضرر الذي لحق بهما وانجاز نقوصاتهما لتكونا جاهزين لاستقبال أنشطة المنتخبات الوطنية ومنافسات فرق الاندية الكروية بعد اتمام الصيانة.

ولفت إلى أن الاتحاد يرى ضرورة الاهتمام بالملعبين وباقي الملاعب المهمة التي تدخل ضمن التراخيص، والمحافظة عليها وصيانتها بغية ديمومتها والاستمرار على جماليتها وجاهزيتها لاحتضان الانشطة الكروية .

واوضح ان الاتحاد أبلغ الأندية التي تملك ملاعب مرخصة ان ترسل نواقص ملاعبها لتبني تأهيلها من جديد لتكون بأهلية كاملة لاستضافة المباريات التي تقام عليها .

وبين الموسوي: لقد تعاقدنا بشكل نهائي مع شركة عالمية لتجهيزنا بتقنية فار اضافية تغطي ملاعبنا والتي ستكون وفق التحديثات الدولية ، مؤكدا أن كل ما تم تحديثه في قانون التحكيم الدولي ، وصادق عليه الفيفا حديثاً ، سيطبق في المباريات التي تقام على ملاعبنا .

واوضح ستكون المنظومات المستخدمة غير ثابتة في اي ملعب وستكون متحركة لسهولة استخدامها وتنقلها بي الملاعب العراقية المرخصة .

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم اعلن عن اقامة دوري المحترفين وتقليص عدد الفرق المشاركة للموسم الكروي 2023-2024 ، على ان تنجز الاندية المرخصة ملاعبها وفق المعايير الاسيوية .