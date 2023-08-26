2023/08/26 | 13:16 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أوضحت وزارة الزراعة، السبت، أسباب الارتفاع النسبي في أسعار بعض المحاصيل، فيما أشارت الى أن هذا الارتفاع تحت السيطرة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (26 آب 2023)، إن "هناك زيادة نسبية في أسعار بعض المحاصيل نتيجة زيادة الاستهلاك عليها وتوافد الملايين من الزائرين من خارج العراق لأداء زيارة الأربعين".

وأضاف أن "الارتفاع النسبي للأسعار تحت السيطرة"، مشيراً الى أن "الروزنامة الزراعية فتحت باب الاستيراد للمحاصيل، ووصلنا إلى الاكتفاء الذاتي".

وأكد أنه "خلال الأيام القليلة القادمة ستعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي".