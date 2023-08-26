مستشار السوداني: العراق يعيش حالة عالية من الاستقرار الاقتصادي

2023/08/26 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم السبت، بان العراق يعيش حالة عالية من الاستقرار الاقتصادي. وذكر صالح لوكالة ايرث نيوز، ان “البلاد تعيش في حالة عالية من الاستقرار الاقتصادي جراء اقرار قانون الموازنة العامة وانطلاق المشاريع الجديدة والاعمال بمختلف مفاصلها، وان قانون الموازنة قد لامس بالفعل دخلًا ايجابيا مضافاً لاكثر […]

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