2023/08/26 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صادق وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، على توصيات لجنة اكمال دراسة النزلاء لجميع المراحل، فيما وجه بمفاتحة وزارتي التربية والتعليم لافتتاح مراكز امتحانية داخل الاقسام الاصلاحية. وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “وزير العدل خالد شواني صادق، اليوم، على توصيات لجنة اكمال دراسة النزلاء لجميع المراحل ( الابتدائية – […]

ظهرت المقالة وزير العدل يوجه بمفاتحة وزارتي التربية و التعليم لافتتاح مراكز امتحانية داخل الاقسام الاصلاحية أولاً على ايرث نيوز.