2023/08/26 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

الحكيم خلال لقاءه جمعاً كريماً من شيوخ ووجهاء عشائر آل شبل في بغداد و الفرات الأوسط يتقدمهم الأخ العزيز جناب الشيخ مجبل آل حسين زغير.?حلوا ضيوفا كراما علينا، حيث شكرنا لهم حضورهم وتجشمهم عناء السفر ، وبعد أن استمعنا لمداخلاتهم، أشدنا بدور هذه العشائر الجهادي و الاجتماعي في مقارعة الدكتاتورية ومواجهة الإرهاب وبناء الدولة العراقية الحديثة، […]

ظهرت المقالة الحكيم: وفرة مالية تشهدها خزينة الدولة ويحذر من هذه الماكنة الإعلامية! أولاً على ايرث نيوز.