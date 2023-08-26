2023/08/26 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

تمكنت شرطة بغداد، اليوم السبت، من القبض على متهمين باغتصاب طفل وقيامهم بعدة سرقات وممارسة اللواط مع عدة اشخاص. وذكرت الشرطة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، انه “حسب توجيهات وكيل الوزارة لشؤون واشراف قائد شرطة بغداد الرصافة، بضرورة القبض على الاشخاص المطلوبين والمخالفين، تمكنت مفارز مركز شرطة جسر ديالى بعد ورود الشكوى من قبل احد […]

ظهرت المقالة بغداد: اغتصاب طفل والشرطة تلقي القبض على المتهمين (صور) أولاً على ايرث نيوز.