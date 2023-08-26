الشرطة المجتمعية: الهواتف ومواقع التواصل تسببت بحالات طلاق كثيرة

2023/08/26 | 15:02 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكد مدير الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العميد غالب العطية، السبت، أن الكثير من حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم الآن ناجمة عن سوء استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الزوجين، فضلاً عن أن عدداً غير قليل من الزواجات التي يكون أحد طرفيها قاصراً تؤدي إلى الفشل.

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وأضاف مدير الشرطة المجتمعية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 آب 2023)، أن "أغلب حالات الابتزاز الالكتروني وهروب الفتيات والعنف التي ترد إلى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن (497) أو بريدها الالكتروني على صفحة الشرطة المجتمعية العراقية ترجع أسبابها الى سوء استخدام الانترنت من قبل الضحايا".

ودعا العطية "المواطنين وخصوصاً النساء والفتيات منهم إلى تقنين وحسن استخدام الانترنت وعدم الانجرار خلف العلاقات الشخصية القائمة عبر الفضاء الالكتروني ومواقع التواصل الالكتروني، لأنها تعد أكبر كذبة تنطوي خلفها مشاكل عديدة وكبيرة لا تحمد عقباها".

مشدداً على "اتخاذ أشد العقوبات بحق الذين يهددون أمان الأسر العراقية ويخرقون القانون ويتجاوزون على الحريات الشخصية للمواطنين".