2023/08/26 | 15:02 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أشعلت لاعبة الهلال السعودي، العراقية شوخان نور الدين، مواقع التواصل الاجتماعي، بإحرازها هدفا خرافيا في شباك الاتحاد ضمن بطولة أندية السيدات لكرة القدم في الأردن، أمس الجمعة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وجاء الهدف من هجمة مرتدة قادتها شوخان من على مشارف منطقة جزاء فريقها، لتنطلق مسرعة وتراوغ لاعبات الاتحاد واحدة تلو الأخرى، قبل أن تنفرد بحارسة المرمى وتراوغها أيضا لتضع الكرة في الشباك، مسجلة هدفا عالميا.

لاتنتقي لقطات على كيفك

هدوف شوخان نور الدين الماردوني فيكم امس مفروض بعد هذا الهدف تحطون لوحه على ناديكم

( لـ التقبيل ) pic.twitter.com/00nboskpQY — roro (@ror29r) August 26, 2023

ابداع وهدف ولا اروع من لاعبة سيدات #الهلال شوخان نور الدين pic.twitter.com/SUptMtAZOC — ?? مطلق الحرية (@Motla8al7oreya) August 26, 2023

وأعاد الهدف الذي سجلته النجمة العراقية، إلى الأذهان ما قام به أسطورة كرة القدم الراحل، الأرجنتيني دييغو مارادونا، عندما أحرز هدفه الشهير في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال 1986، بعد أن توغل من منتصف الملعب مراوغا كل من قابله من المدافعين.

وانتهت مواجهة الهلال والاتحاد بفوز الأول بهدفين دون رد.

وتستضيف الأردن منافسات بطولة أندية السيدات لكرة القدم بمشاركة 8 فرق "4 سعودية ومثلها أردنية".

"RT"