لاعبة عراقية تحرز فضية بطولة العالم بالجوجيتسو

2023/08/26 | 15:02 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أحرزت اللاعبة العراقية (تريفا ياسر) الوسام الفضي لمنافسات وزن (70) كغم في بطولة العالم للشابات بالجوجيتسو المتواصلة فعالياتها بمدينة إستانا الكازاخستانية.

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وقال رئيس الاتحاد العراقي للجوجيتسو والسامبو والكوراش مخلص حسن في بيان للمكتب الاعلامي للجنة الاولمبية تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آب 2023)، إن "اللاعبة الصاعدة تريفا ياسر تفوقت في الدور الأول على لاعبة إماراتية ثم انتصرت في الدور ربع النهائي على منافستها الألمانية لتتفوق بنزال نصف النهائي على اللاعبة اليونانية لكنها خسرت ختام البطولة أمام منافستها الكندية لتحقق تريفا الوسام الفضي للعراق".

تجدر الاشارة الى ان اللاعبة تريفا ياسر كانت قد فازت قبل عامين بالمركز الأول في بطولة العالم بالجوجيستو لفئة الناشئات.