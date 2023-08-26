رئيس الوزراء يهنئ الهند بمناسبة الهبوط الناجح لمركبة الفضاء على سطح القمر

2023/08/26 | 15:05 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الهند بمناسبة الهبوط الناجح لمركبة الفضاء على سطح القمر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بعث، برقية تهنئة إلى رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه علماء الهند بالهبوط الناجح للمركبة الفضائية (تشاندرايان-3) على سطح القمر".

واضاف ان "رئيس الوزراء عبر في البرقية، عن تمنياته بأن يتكلل هذا الإنجاز بالمزيد من النجاحات المبهرة في المجالات العلمية الرائدة".