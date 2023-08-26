2023/08/26 | 15:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فصّلت مديرية المرور العامة، يوم السبت، أسباب الحوادث المرورية وأكثرها وقوعاً في البلاد، وبينما أشارت إلى تسجيل أكثر من 4500 حادث منذ مطلع العام الحالي، أكدت أن بعض السيارات تجارية وتكون عبارة (ورقة أو كارتون) عند وقوع الحوادث.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العميد زياد القيسي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية المرور العامة تعمل جاهدة على تنظيم حركة السير والمرور في المناسبات كافة، ومنها المناسبات الدينية، وتشدد على الالتزام بالقانون المروري وتفرض القانون على المخالفين، لكن في بعض الأحيان يرتكب بعض السائقين المخالفات".

وعن أسباب الحوادث المرورية، أوضح القيسي، أن "مثلث الحوادث المرورية يتمثل بالسائق والمركبة والطريق، وبناءً على الوضع العملي والدراسة العلمية في المديرية، تبيّن أن من 60 إلى 70% من الحوادث بسبب السائق، أما النسب البقية فهي تتراوح ما بين الطريق والمركبة".

وبيّن، أن "النسب المرتفعة للسائق تعود لعدم التزامه بقواعد السير والمرور، من السرعة الشديدة، والسياقة بتهور ورعونة، والاجتياز الخاطئ من اليمين، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، واللهو واللعب بشاشة السيارة، وقيادة المركبة تحت تأثير النعاس أو المسّكر أو المخدّر، والسير عكس الاتجاه في بعض الحالات، وقيادة المركبة بسرعة في ظروف جوية غير ملائمة، أو استخدام الضوء العالي (الزينون) ليلاً ما يسبب عمى وقتياً لبعض السائقين ما يؤدي إلى انقلاب المركبة".

وصنّف عميد المرور "الحوادث على أربعة أصناف، (المُركّبة، والدهس، والاصطدام، والانقلاب)، وأكثر الحوادث هي من صنف المُركّبة، ومن ثم تأتي حوادث الدهس، وخاصة في الطرق السريعة".

وأضاف القيسي سبباً آخر بالقول إن "عدم وجود شروط المتانة والأمان في السيارة يؤدي إلى الحوادث أيضاً، إذ إن بعض السيارات صناعة تجارية والحديد المصنوعة منه خفيف لا يتناسب مع السرعة وحجم المركبة، وأثناء السرعة تصبح المركبة عبارة عن (ورقة أو كارتون) خفيف، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث".

وتابع، كما أن "قسم من المركبات دخلت إلى العراق مقطّعة الأجزاء، أو كانت معرّضة للحرق أو الغرق، أو محوّل مقودها من الجانب الأيمن إلى الأيسر، وهذا التحويل لن يعود كما في الأصلية، ما يسبب الحوادث".

وعن إحصائية 2023 كشف عميد المرور عن "تسجيل أكثر من 4500 حادث لحد الآن"، مبيناً أن "المديرية رصدت أن من يرتدي حزام الأمان ويتعرض لحادث انقلاب أو اصطدام يكون وقع الحادث عليه أخف شدّة من الشخص الذي لا يرتدي الحزام".

ودعا القيسي في ختام حديثه "جميع مستخدمي الطريق سواء كان السائق أو الراكب أو المشاة إلى أهمية الالتزام بالقواعد المرورية للحفاظ على سلامتهم".