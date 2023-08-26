2023/08/26 | 15:20 - المصدر: هذا اليوم تتحرى

(هذا اليوم اخبار العراق)

تم تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية اليوم السبت 26 آب 2023، حول وفاة الفنان العراقي الشهير ياس خضر، إذ تبين هذه الشائعات عارية عن الصحة تماماً.

في اتصال مع نقابة الفنانين العراقيين، تم تأكيد أن ياس خضر بصحة جيدة. وقد تم تداول هذه المعلومة بواسطة مصادر موثوقة ورسمية داخل العراق وخارجه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشائعات انتشرت أيضًا خارج العراق ووصلت إلى أوساط رسمية في بعض البلدان العربية، ولكن من المهم التأكد دائمًا من صحة الأخبار من مصادر رسمية قبل نشر أو تداول أي معلومة.

يأتي هذا البيان لتهدئة الجمهور ومحبي الفنان ياس خضر، ونتمنى له دوام الصحة والعافية ومزيدًا من النجاح في مسيرته الفنية.

ياس خضر

ياس خضر (من مواليد 1938) هو مطرب عراقي من مدينة النجف الشريف. بدأ مشواره الفني في نهاية الستينيات وأصبح واحدًا من أشهر المطربين في العراق.

سيرة ذاتية للفنان ياس خضر:

السيرة الذاتية

ياس خضر (من مواليد 1938) هو مطرب عراقي من مدينة النجف الشريف. بدأ مشواره الفني في نهاية الستينيات وأصبح واحدًا من أشهر المطربين في العراق.

مسيرته الفنية

بدأت مسيرته الفنية عندما التقى بالملحن محمد جواد أموري وأنتجا سويًا أغنية "الهدل" التي حققت نجاحًا كبيرًا وجعلت اسمه يتردد في الساحة الفنية. ومن ثم غنى "أبو زركة" و"المكيّر"، ولكن لم تحقق نفس الشهرة كأغنية "الهدل".

في عام 1969، التقى ياس خضر بالملحن كمال السيد وأصبحت الأغنية "المكيّر" هي البداية لمشواره الفني المزدهر. ومن ثم، تعاون مع عدة ملحنين وشهدت أعماله الفنية نجاحًا باهرًا، مثل "البنفسج" و"مرينا بيكم حمد" و"جذاب".

من الملحنين الذين تعاون معهم ياس خضر كان طالب القرة غولي ونامق أديب وغيرهم، وكل هذه التعاونات ساهمت في تجسيد أداءه المميز وترسيخ مكانته في عالم الغناء العراقي.

التكريمات

تم تكريم ياس خضر في مهرجان الدوحة السادس عام 2005 من قبل الفنان العراقي كاظم الساهر.

كرم في حفل "نجوم الخليج 2008" من قبل شبكة قنوات النجوم الفضائية.

تم تكريمه من قبل اللجنة الثقافية في نادي العلوية في بغداد.

يبقى ياس خضر ملحنًا بارزًا في العراق والوطن العربي، وقد بصم بأعماله الفنية الجميلة على تاريخ الموسيقى العراقية والعربية.