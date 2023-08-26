2023/08/26 | 15:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن القبض على 280 إرهابياً وتاجر مخدرات خلال أسبوعين. وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خلال الأسبوعين الماضيين للفترة من 10 – 24 من آب الحالي تضمن القبض على 172 إرهابياً و108 تجار ومتعاطي مخدرات”. وأضافت أنه […]

ظهرت المقالة وكالة الاستخبارات: القبض على 172 إرهابياً و108 تجار مخدرات ومتعاطٍ خلال الأسبوع الماضي في بغداد والمحافظات أولاً على ايرث نيوز.