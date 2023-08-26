2023/08/26 | 15:20 - المصدر: ايرث نيوز

تحدثت وزارة التربية، اليوم السبت، عن استعداداتها للعام الدراسي الجديد. وقال الناطق باسم الوزارة كريم السيد في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، إنه “بخصوص استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي حيث بدأت الوزارة ومنذ فترة بتهيئة وتجهيز المستلزمات التربوية خاصة مع بدء العام الدراسي مع استثمار فترات التوقف والعطلة في عمليات البناء والترميم والتحضير”. وأضاف أنه […]

ظهرت المقالة التربية تتحدث عن استعدادتها للعام الدراسي الجديد وموعد انطلاقه أولاً على ايرث نيوز.