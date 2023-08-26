البيئة تكشف مساحة الأراضي الملوّثة بالألغام
2023/08/26 | 16:36 - المصدر: ناس نيوز
- كل الاخبار
- البرامج
- قصصنا
- إنفو
- اكسترا
- تقارير مصورة
- رأي
- تواصل
- رياضة
- كوردي
- English
ابحثالبيئة تكشف مساحة الأراضي الملوّثة بالألغام أول دولة عربية تشكر الدنمارك على عزمها حظر حرق القرآن بعد فضيحة القبلة.. الفيفا يعلن قراره بشأن روبياليس جفاف الفم.. علامة ’حمراء’ على 5 أمراض خطيرة المفوضية: أكثر من مليون ناخب حدثوا بياناتهم في عموم العراق الشرطة المجتمعية: الهواتف ومواقع التواصل تسببت بحالات طلاق كثيرة لاعبة عراقية تسجل هدفاً ’مارادونياً’ للهلال السعودي (فيديو) هزات أرضية في قهرمان مرعش وأديامان بجنوب شرق تركيا لاعبة عراقية تحرز فضية بطولة العالم بالجوجيتسو بسبب شاي.. ’جحيم’ يستعر في قطار وفيديو يوثق المأساة الأرصاد السعودية تطلق ’الإنذار الأحمر’ في مكة السويد: لا خطط لحظر حرق الكتب الدينية بعد الدنمارك خضروات ينبغي تناولها في الخريف لتعزيز المناعة الداخلية: إجراءات للحد من جرائم الإتجار بالبشر ما أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل؟.. الزراعة تُجيب طريقة غريبة لتخفيف السرعة تحقق نتائج مذهلة.. هذا ما فعلته بلدة فرنسية قناة بنما تعتزم تقييد حركة الملاحة لمدة عام بسبب الجفاف اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار.. والذهب ايضا في الإقليم زلزال بقوة 3.1 يضرب محافظة السليمانية الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب بعد كلمة رئيس الفدرالي قنصل لايران يرد على اتهامات تتعلق بحجب المياه عن الجانب العراقي زيادة الوزن بمنتصف العمر.. هل تزيد احتمالات الوفاة المبكرة؟ إحباط هجوم طائرة مسيّرة قرب موسكو.. وتعليق الرحلات الجوية الزراعة: مخطط لرفع عدد النخيل ليصبح 25 مليونا بحلول 2027 منصة ’بلغ’ تستقبل 152 ألف شكوى عن المحتوى المسيء
السوداني يتعهد بسبع نقاط من أجل ’بناء اقتصاد حديث يخدم العراقيين’
السير الذاتية لوزراء حكومة محمد شياع السوداني الذين صوت عليهم البرلمان
الكاظمي: سلّمنا الأمانة والعراق في أفضل أحواله الاقتصادية
فوضى داخل البرلمان واشتباك بالأيدي بين نواب من الإطار ومستقلين
لحظة بلحظة.. تغطية ’شاملة’ لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة
إشراقة كانون تعلن موقفها من حكومة السوداني
نشر جدول أعمال مجلس النواب لجلسة منح الثقة
لحظة بلحظة.. تغطية ’شاملة’ لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة
دولة القانون: حكومة السوداني ستمرّ بسهولة في جلسة السبت
تحالف إدارة الدولة يعلن السبت موعداً للتصويت على حكومة السوداني
نص كلمة رئيس الجمهورية بعد تسلّمه مهام عمله في قصر السلام ببغداد
حرب أعصاب وتراشق بيانات.. تغطية ’ناس’ لحراك انتخاب رئيس الجمهورية