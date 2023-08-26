2023/08/26 | 16:40 - المصدر: الفرات نيوز



{محلية: الفرات نيوز}

تفقد الوكيل الاداري لوزارة النقل الدكتور حازم راضي الحفاظي رئيس غرفة عمليات النقل في الزيارة الاربعينية ، اليوم السبت ، برفقة مدير عام الشركة العامة لسكك الحديد ، محطة قطار كربلاء لمتابعة التحضيرات والاستعداد لتفويج الزائرين الى مدينة كربلاء المقدسة بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام

وقال السيد الوكيل : بناء على توجيهات وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي بضرورة إكمال كافة الاستعدادات وتقديم افضل الخدمات للزائرين من خلال قيام كافة التشكيلات بتنفيذ خطة النقل التي اعدتها الوزارة ، اجرينا اليوم جولة تفقدية الى محطة قطار كربلاء لمتابعة التحضيرات التي اعدتها الشركة العامة للسكك الحديد العراقية لاستقبال الزائرين في هذة المناسبة المهمة .

وأضاف قائلا : ان الشركة ستشارك بعملية نقل الزائرين من بغداد والمحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات الاوسط من خلال ١٦ قطار حديث ومكيف ، بالاضافة الى ٤ قطارات احتياط ستكون جاهزة عند الضرورة

وفي نهاية الجولة أكد الحفاظي : ان الوزارة على أتم الجاهزية في تنفيذ خطة النقل من خلال عمل تشكيلاتها المشاركة التي سيكون لها دور فعال في نجاح الزيارة الاربعينية

