الدفاع المدني ينتشل جثة سائق "عجلة صالون" بواسط

2023/08/26 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر طبي، اليوم السبت (26 آب 2023) بانتشال جثة سائق عجلة صالون بعد اصطدامها بعجلة ركاب (ستاركس) في قضاء بدرة الحدودي بمحافظة واسط.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة سائق عجله صالون بعد اصطدامها بعجلة (ستاركس) في قضاء بدرة الحدودي بمحافظة واسط".

وأشار الى أنه "تم تسليم الجثة الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

ويشهد طريق منفذ بدرة الحدودي تكرار حوادث سير في كل عام مع توافد الزائرين الأيرانيين الى كربلاء لأحياء زيارة اربعينية الأمام الحسين (عليه السلام)، لاسباب عدة منها تهالك الطريق وكثافة حركة السيارات وعدم الألتزام من قبل السائقين بالتعليمات المرورية.



