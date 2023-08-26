عند الإغلاق.. الدولار يستقر في بغداد وينخفض بكوردستان

2023/08/26 | 17:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153000 دينار مقابل كل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.