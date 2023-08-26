بابل تعلن عطلة رسمية حتى انتهاء الزيارة الأربعينية

2023/08/26 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت محافظة بابل، يوم السبت، تعطيل الداوم الرسمي بدءا من الأربعاء المقبل ولحين انتهاء الزيارة الاربعينية التي تصادف يوم 6 ايلول المقبل.

وذكرت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة مؤسسات ودوائر المحافظة اعتبارا من يوم 13 صفر المصادف 29 / 8 / 2023، ولغاية انتهاء الزيارة الاربعينية".

وكانت محافظتا كربلاء والنجف قررتا ايضا تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من الاربعاء المقبل ولغاية انتهاء الزيارة الاربعينية.