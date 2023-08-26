العدل توجه بمفاتحة وزارتي التربية والتعليم لافتتاح مراكز امتحانية داخل الأقسام الإصلاحية

2023/08/26 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، بمفاتحة وزارتي التربية والتعليم لافتتاح مراكز امتحانية داخل الأقسام الإصلاحية.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الوزير صادق اليوم السبت ، على توصيات لجنة اكمال دراسة النزلاء لجميع المراحل (الابتدائية – الثانوية – الجامعية)، والتي تضمنت العمل على أفتتاح مراكز امتحانيه داخل جميع الاقسام الاصلاحية، وتوفير […]

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