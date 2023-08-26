إصابة نجم ريال مدريد تضع الإدارة في حالة تأهب

2023/08/26 | 18:00 - المصدر: واع

متابعة- واعوضع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، إدارة الميرنجي في حالة تأهب، خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.وتعرض الدولي البرازيلي" لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب مبكرًا قبل منتصف الشوط الأول لمباراة سيلتا فيجو، والتي انتهت بفوز الملكي 1-0".ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن" هجوم ريال مدريد بات في ورطة عقب إصابة فينيسيوس؛ لأن رودريجو وخوسيلو هما من يمكنهما شغل دور قلب الهجوم الآن".وكشفت الشبكة الإسبانية، أن" إدارة ريال مدريد تنتظر التشخيص النهائي لإصابة فينيسيوس، قبل التحرك في الميركاتو الحالي".وأشارت، إلى أنه" في حالة غياب فينيسيوس لأسابيع عديدة، سيتحرك رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع مهاجم جديد".وأوضحت، أن" ريال مدريد قد يقدم عرضا لشراء كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، أو محاولة ضم روميلو لوكاكو من تشيلسي على سبيل الإعارة".وكان بيريز والمدرب كارلو أنشيلوتي، قد "صرحا أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة بأن ميركاتو ريال مدريد مغلق".