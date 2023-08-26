وزير النقل يوجه بزيادة اللجان الرقابية لعمل مركبات الأجرة في المنافذ الحدودية

2023/08/26 | 18:10 - المصدر: الفرات نيوز

وجه معالي وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، بزيادة اللجان الرقابية في المنافذ الحدودية لتنظيم عمل مركبات الأجرة، وحركة نقل الزائرين، مشددا على ضرورة منع استغلال الزائرين وضبط أسعار الأجرة، وتقديم أفضل الخدمات.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان السيد الوزير أصدر توجيها عاجلا لشركتي النقل الخاص ونقل المسافرين والوفود من أجل زيادة عدد الحافلات التي تنقل الزائرين من المنافذ الحدودية، لا سيما منفذ الشلامجة، وتعزيز عمل اللجان والفرق الرقابية التابعة لشركة النقل الخاص، لتنظيم عملية نقل الزائرين بانسيابية عالية.

وأضاف البيان، ان الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، تشارك باكثر من ٧٠٠ باص للعمل على نقل الزائرين ضمن المحاور التي حددتها الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية، موضحا ان الشركة تعمل على تعزيز وتكثيف عملها في المنافذ و تشهد تدفقا كبيرا للزائرين، لا سيما في منفذ الشلامجة، ونقلهم الى محطة قطار البصرة، ثم نقلهم من قبل كوادر الشركة العامة للسكك الحديد الى مدينة كربلاء المقدسة، لاحياء مراسيم الزيارة الاربعينية.

وأضاف البيان، ان معاليه وجه ايضا الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بتنظيم عملية نقل الزائرين في المنفذ، عبر زيادة عدد اللجان الرقابية والفرق التفتشية في جميع منافذ نقل الزائرين، لضمان انسيابية حركة نقلهم، ومنع استغلالهم ماديا برفع أسعار أجور نقلهم من قبل ضعاف النفوس.