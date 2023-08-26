ثالث أكبر شركات النفط العالمية تسارع بالتحول إلى الطاقة النظيفة

2023/08/26 | 18:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة النفط العالمية الكبرى "BP"، يوم السبت، عن توجهها نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الغازية ومكافحة التغير المناخي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، برنارد لوني، في كلمة له خلال مؤتمر "بي20" في العاصمة الهندية نيودلهي، إن أسعار الغاز العالمية ارتفعت بسبعة أمثالها عن العام الماضي مع تأثر 3% من إمدادات الغاز العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أجبر الدول على زيادة الإنفاق على الطاقة والتحول إلى الفحم.

وأضاف "نحتاج إلى كلا الأمرين. يتعين علينا الاستثمار في منظومة الطاقة اليوم بشكل مسؤول وفي الوقت نفسه نستثمر في تسريع التحول في مجال الطاقة النظيفة".

وأشار إلى أن شركته ستستثمر 40% من رأسمالها في مشاريع تحول الطاقة بحلول منتصف العقد الحالي و50% بحلول نهاية العقد.

وبين لوني "سنستثمر ما بين 55 و65 مليار دولار هذا العقد لدفع نمو تحول الطاقة".