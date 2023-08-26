وزير الخارجية العراقي ونظيره الدنماركي يتبادلان "رسائل" بعد تشريع قانون يجرم حرق القرآن

2023/08/26 | 18:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تبادل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، ونظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، الرسائل بعد تشريع الدنمارك قانون يجرم حرق القرآن.

وثمن حسين بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "موقف الحكومة الدنماركيَّة وخطوتها القانونيَّة التي قامت بها،عبر تقديم قرار يجرِّم حرق القرآن الكريم أو إهانته وكذا الحال مع الكتب السماويَّة الأخرى.".

ورحَّب حسين، بخطوة الحكومة الدنماركيَّة التي من شأنها أنَّ تحفظ لهذه الكتب الدينيَّة مكانتها واحترامها والتي تقدسها مجتمعات كثيرة في العالم،أثار غضبها التصرفات التي تمت في المدة الماضية في بعض الدول الأوروبيَّة.

وأكد احترام الحكومة العراقيَّة لحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الدنماركيّ، إلا أن ذلك لا يعطي الحق في إزدراء هذه المقدسات والكتب السماويَّة،التي تحوز على إحترام الملايين من المسلمين وغيرهم حول العالم، مُنوهاً إلى أنَّ "هذه الأفعال تؤِّجِجُ أحقاد الكراهية وتُكرِّس للقطيعة بين المجتمعات البشريّة وتهدِّدُ التعايش السلميّ فيها، كما تؤثر على العلاقات الثنائيَّة بين الدول الإسلاميَّة والأوروبيَّة".

وأردف الوزير بالقول؛ "نتمنى أنَّ يتم إقرار التشريع الجديد بأسرع وقت ونحن نشجِّعُ هذه الخطوة".

من جانبه، أكّد وزير الخارجيَّة الدنماركيّ بأنَّ مثل هذا السلوك لا يمثل المجتمع الدنماركيّ، وأنَّ حرية التعبير هي ركيزة للديمقراطيَّة الحرة، مُشيراً إلى أنَّ لدى الحكومة الدنماركيَّة نموذج لتجريم الأهميّة الدينيَّة وحماية الحقوق المتعلقة بالقرآن الكريم،وسائر الكتب السماوية.