صور.. اطلاق سراح العراقيين المختطفين في ايران

2023/08/26 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أُطلق سراح 3 من المختطفين العراقيين في إيران، بحسبما اظهر صور حصلت عليها "بغداد اليوم"، فيما لم تكشف تفاصيل اطلاق سراحهم بعد، الا انها على الاغلب تمت بعد وصول مبالغ الفدية.

وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت منذ 3 ايام لعدد من العراقيين المختطفين وهم تحت التعذيب في إيران مقابل طلب فدية من ذويهم.

وتضاربت الانباء خلال الايام القليلة الماضية بشأن اطلاق سراحهم من قبل تصريحات صادرة من وزارة الخارجية قبل ان ينفي ذوو المخطوفين تلك المعلومات.

ويوم امس انتشر مقطع فيديو لذوي المختطفين وهم يحدثون ابناءهم باتصال فيديو، الذين اكدوا بدورهم انهم سيتم الافراج عنهم بعد ساعات.











