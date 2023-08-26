المرجع السيستاني يحرم "الغلو" في اهل البيت (عليهم السلام)

2023/08/26 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، اليوم السبت (26 اب 2023)، ان وصف ائمة اهل البيت بانهم "خالقي الاكوان او يحيون الموتى"، هو من الغلو المنهي عنه.

وقال السيستاني في استفتاء ورده بحسب وثيقة صادرة عن مكتب المرجع اطلعت عليها "بغداد اليوم"، ان هذه العبارات من الغلو الذي تبرأ منه اهل البيت.

وجاء هذا الاستفتاء بعد انتشار العديد من الاناشيد الرثائية الحسينية التي تتضمن العديد من هذه العبارات ولاسيما في السنوات الاخيرة خلال اشهر محرم.







