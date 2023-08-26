يتسبب بتلطيف الأجواء وتساقط الأمطار.. العراق على موعد مع “أخدود جوي”

2023/08/26 | 20:20 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / تُشير التنبؤات الجوية، اليوم السبت، إلى أن العراق على موعد مع “أخدود جوي” يتسبب بتلطيف الأجواء وتساقط الأمطار. وكتب الراصد الجوي حسين الأسدي، في إيضاح طالعته إيرث نيوز، أن “درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع خصوصاً مناطق وسط وجنوب البلاد وبشكل أقل في باقي المناطق الشمالية والغربية رغم الأنخفاض الحاصل لكن تستمر الأجواء حارة […]

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