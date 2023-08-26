الدوري الألماني.. دورتموند يخفق وليفركوزن يهزم مونشنغلادباخ

2023/08/26 | 22:15 - المصدر: فرانس برس

سقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل أمام مضيفه بوخوم 1-1، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم على ملعب رورشتاديون السبت في الوقت الذي تابع فيه كل من باير ليفركوزن وأونيون برلين انطلاقتهما القوية.

في المباراة الاولى، منح النمسوي كيفن شتوغر التقدّم لاصحاب الارض (13) قبل ان يعادل الهولندي دونييل مالن النتيجة لدورتموند (56).

وكان مالن نفسه قاد دورتموند الى الفوز على حساب كولن في المرحلة الافتتاحية 1-0، بعدما سجّل قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الاصلي.

واحرز الدولي الهولندي هدفه الثالث في آخر ثلاث مباريات رسمية.

وحصل اللاعب الانكليزي الشاب جايمي بينو-غيتينز على فرصة منح فريقه الفوز في وقت متأخر، الا انّ تسديدته من مسافة قريبة مرت بجانب المرمى.

ويأتي التعادل ليطرح علامات استفهام حول القوة الهجومية لفريق المدرب ايدن ترزيتش.

وبات في رصيد دورتموند أربع نقاط من مباراتين في المركز الخامس مؤقتًا.

وقال حارس دورتموند السويسري غريغور كوبل إن بوخوم "تغلب علينا في الشوط الأول". فيما اعترف القائد إيمري تشان بأن "الكثير ينقص" من أداء فريقه في الوقت الحالي.

وعاد باير ليفركوزن بفوز كبير من عقر دار بوروسيا مونشنغلادباخ بعد ان تغلب عليه بثلاثية نظيفة.

وواصل ليفركوزن عروضه القوية تحت قيادة المدرب الاسباني واللاعب الدولي السابق تشابي ألونسو.

وسجّل النيجيري فيكتور بونيفاس هدفين لليفركوزن (18 و53) وأضاف اليه جوناتان تاه الثالث (45+6).

فلوريان فيرتز، الذي ركض أكثر من أي لاعب آخر في الملعب ليقود ليفركوزن الى الفوز، كال المديح بعد المباراة "كان أداء الفريق أفضل من أداءي، لقد أظهر الفريق مدى قدرتنا على لعب كرة القدم".

- أونيون برلين يتألق-

وتشارك ليفركوزن الصدارة مع أونيون برلين بست نقاط من مباراتين، بعد ان تمكن الاخير من تعويض النقص العددي ليحقق فوزا ساحقا على حساب دارمشتات 4-1، من بينها هدفان للدولي الالماني روبن غوزنس (4 و34).

واضاف الهدفان الآخران للفريق الفائز كيفن بيهرينس (39) والهولندي دانيليو دوكي (65)، فيما سجل هدف دارمشتات الوحيد مارفن ميليم (24).

وطُرد من جانب اونيون الاميركي براندن آرونسون بعد حصوله على بطاقتين صفراويين (21).

وقال غوسنز، الذي بدأ أساسيًا لأول مرة بعد انتقاله من إنتر ميلان إلى "الطرف الأحمر" من برلين في آب/أغسطس "إنه يقترب جدًا من تحقيق يوم مثالي".

وأضاف "تسجيل هدفين في الفوز 4-1 خارج أرضنا مع نقص عددي ، ليس هناك أفضل من ذلك".

وهذه المرة الاولى التي يحقق فيها أونيون الفوز في مباراتيه الاولين في دوري النخبة.

وفاز فرايبورغ على ضيفه فيردر بريمن بهدف وحيد سجله ماكسيميليان فيليب في الدقيقة السادسة من الوقت بدل عن الضائع.

كما خسر كولن مباراته الثانية وذلك على يد ضيفه فولفسبورغ 1-2.

وتقدم كولن 1-صفر بعد هدف من لاعبه لوكا فالدشميت بعد مرور 55 دقيقة، الا انّ ثنائية الدنماركي يوناس ويند في الشوط الثاني كانت كفيلة بقلب النتيجة رأسا على عقب لمصلحة فولفسبورغ.

وتساوى الاخير مع ليفركوزن واونيون برلين وفرايبورغ في صدارة ترتيب "بوندسليغا" بست نقاط بالعلامة الكاملة، ويملك بايرن ميونيخ حامل اللقب فرصة اللحاق بهم في حال فوزه على أوغسبورغ الاحد.

وتفوّق هوفنهايم على هايدنهايم 3-2 في المباراة التي اقيمت على ارض الاخير.