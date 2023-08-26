الدوري الإنكليزي: وست هام يتصدر وأرسنال يتعثر ومانشستر يونايتد يعود من بعيد

2023/08/26 | 22:17 - المصدر: فرانس برس

تصدر وست هام موقتًا بطولة انكلترا لكرة القدم بفوزه اللافت على مضيفه برايتون 3-1 في حين سقط أرسنال في فخ التعادل 2-2 مع فولهام الذي خاض الدقائق الاخيرة بعشرة لاعبين، السبت ضمن المرحلة الثالثة من بطولة انكلترا لكرة القدم، وعاد مانشستر يونايتد من بعيد أمام ضيفه نوتنغهام فوريست وخرج فائزًا 3-2.

وأوقف وست هام الانطلاقة القوية لبرايتون بفوزه عليه 3-1 في عقر داره.

وكان برايتون مفاجأة الموسم الماضي، حقق انطلاقة صاروخية بفوزه على ايفرتون 4-صفر ثم على فولهام 4-1 في الجولتين الاولين.

ورفع وست هام رصيده الى 7 نقاط متفوقًا بفارق الاهداف عن توتنهام وأرسنال، لكنّ مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي يستطيع استعادة المركز الاول في حال تعادله مع مضيفه شيفيلد يونايتد الاحد.

تقدم وست هام بثلاثية حملت تواقيع لاعب وسطه الجديد جيمس وورد براوز (19) وجاريد بوين (58) وميكايل انتونيو (63)، قبل ان يرد برايتون بهدف شرفي سجله الالماني باسكال غروس (81).

وأهدر أرسنال وصيف الموسم الماضي اولى نقاطه هذا الموسم بعد فوزين في المرحلتين الاولين على نوتنغهام فوريست 2-1، وعلى جاره كريستال بالاس 1-0، قبل اللقاء المرتقب الاسبوع المقبل ضد مانشستر يونايتد.

على ستاد الامارات في شمال لندن، لم تكن قد مضت دقيقة واحدة حتى استغل لاعب الوسط البرازيلي أندرياس بيريرا خطأ دفاعياً ثم خروج حارس مرمى أرسنال آرون رامسديل من مرماه، ليسجّل من خارج المنطقة.

صمد فولهام الذي خسر جهود هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش قبل أيام لصالح الهلال السعودي طوال الشوط الاول، رغم محاولات ارسنال المتكررة.

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 70 ليحصل على ركلة جزاء انبرى لها بوكايو ساكا مدركاً التعادل، قبل أن يضيف البديل إدي نكيتياه الثاني بعدها بدقيقتين، مستغلا تمريرة عرضية من البرتغالي فابيو فييرا.

وتعقدت مهمة فولهام عندما طرد الحكم مدافع فولهام النيجيري كالفن باسي في الدقيقة 83، لكن فولهام أبى أن يخرج خاسراً ونجح في ادراك التعادل عبر لاعب وسطه البرتغالي جواو باولينيا، غامزاً الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك (87).

ورغم احتساب الحكم تسع دقائق من الوقت البدل عن ضائع، لم يتمكن أرسنال من ايجاد الطريق نحو الشباك.

يونايتد يقلب ثنائية مبكرة

وعلى ملعب اولدترافورد، صعق نوتنغهام فوريست مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين سريعن في الدقائق الاربع الاولى الاول، عبر مهاجمه القوي البنية النيجيري تايوو أوونيي الذي سار بالكرة من منتصف الملعب، لينفرد بالحارس الكاميروني اندريه اونانا ويفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين.

وسرعان ما اضاف المدافع العاجي ويلي بولي الثاني، مستغلاً ركلة ركنية تابعها برأيه داخل الشباك.

ورمى مانشستر يونايتد بكل ثقله للتعويض ونجح صانع العابه الدنماركي كريستيان إريكسن من تقليص الفارق، عندما استغل مجهود فردي لماركوس راشفورد على الجناح ليغمزها داخل الشباك (17).

وبعد ان اضاع البرازيلي كازيميرو هدفاً محققاً عندما لعب رأسية خارج الخشبات الثلاث والمرمى مشرع أمامه في الشوط الاول، نجح في ادراك التعادل بعد تمريرة متقنة من قائد الفريق البرتغالي برونو فرنانديش (52).

واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف منافسه اثر طرد المدافع جو وورال اثر مخاشنته فرنانديش المتوجه الى المرمى (67)، قبل ان يسجل الأخير بعدها بتسع دقائق الاخير من ركلة جزاء اثر مخاشنة راشفورد داخل المنطقة (76).

توتنهام يتابع بدايته الجيدة

وتابع توتنهام بدايته الجيّدة مع مدرّبه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو، وفي غياب هدافه هاري كاين المنتقل الى بايرن ميونيخ الالماني في صفقة ضخمة، بفوزه على مضيفه بورنموث 2-0، في المباراة الثانية من المرحلة بعد فوز تشلسي على لوتون تاون 3-0 الجمعة.

وسجّل لفريق شمال لندن جيمس ماديسون (17) والسويدي ديان كولوشيفسكي (63)، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط.

ويدين توتنهام بالفوز إلى لاعب الوسط الهجومي ماديسون القادم من ليستر سيتي مقابل 50 مليون دولار.

وترجم هدفه المبكر في الشوط الأول سيطرة توتنهام، فيما بدا بورنموث الأفضل في الثاني، إلى ان حسم كولوشيفسكي النتيجة منطقياً في الدقيقة 63.

وكانت مشاركة ماديسون غير مؤكّدة بعد اصابته خلال الفوز على مانشستر يونايتد 2-0 الأسبوع الماضي.

وفيما يلمع ماديسون مع فريقه الجديد، يتابع المهاجم البرازيلي ريشارليسون اداءه المخيب، فاستبدله المدرب بعد ساعة من انطلاق المباراة.

ومني ايفرتون بخسارته الثالثة تواليا هذا الموسم بسقوطه على ارضه امام ولفرهامبتون 0-1.

في المقابل، تعادل طرفا لندن برنتفورد وكريستال بالاس 1-1.

وتختتم المرحلة الاحد، فيلتقي بيرنلي مع أستون فيلا، شيفيلد يونايتد مع مانشستر سيتي حامل اللقب ونيوكاسل يونايتد مع ليفربول.