2023/08/26 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، استعدادها لاستلام الطائرة الخامسة والأخيرة من طراز A220، ضمن العقد المبرم مع شركة إيرباص يوم غد الأحد.وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز إن” طائرة الإيرباص من طراز A220، ستصل مطار بغداد الدولي يوم غد الأحد، بعد انطلاقها من مطار ميرابل في مدينة مونتريال الكندية، بقيادة طاقم […]

ظهرت المقالة تصل مطار بغداد غدا.. الخطوط الجوية تستعد لضم الطائرة A220 الخامسة لأسطولها أولاً على ايرث نيوز.