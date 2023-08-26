2023/08/26 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باقتحام مسلحين مجهولين منزلًا وقاموا بقتل امرأة في محافظة ميسان. وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “مسلحين مجهولين أقدموا على اقتحام منزل ضمن منطقة دور النفط بالقرب من السدة في العمارة وقاموا بقتل امرأة مستخدمين السلاح الخفيف ولاذوا بالفرار”.وأضاف، “لم تعرف اسباب الحادث اذا كانت جنائية أو عشائرية”.

ظهرت المقالة مسلحون يقتحمون منزلًا ويقتلون امرأة في ميسان أولاً على ايرث نيوز.