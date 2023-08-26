2023/08/26 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يواجه منتخب العراق بتنس كرة القدم نظيره الكوري الجنوبي غداً في نصف نهائي بطولة كأس العالم باللعبة التي انطلقت منافساتها في الثاني والعشرين من آب الجاري وتختتم غداً في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول. وقال رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم صفاء صاحب في بيان إن “المنتخب العراقي كان فاز في مرحلة المجموعات على […]

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