وزير الشباب والرياضة يعلن عودة العمل في مشروع ملعب عمو بابا

2023/08/26 | 22:55 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم السبت، عودة العمل في مشروع ملعب عمو بابا.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المبرقع تفقد مشروع ملعب (عمو بابا) الأولمبي، برفقة مدير دائرة الشؤون الهندسية والفنية المهندس عبد الخالق الخفاجي ومدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن، واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات الملعب الأولمبي، الذي يتسع لـ 30 ألف متفرج، والمرفقات الخاصة به، من ملعب مع مضمار لألعاب القوى سعة ألفي متفرج، وملعب تدريب سعة 500 متفرج وفندق".وأكد المبرقع، بحسب البيان، أنه" اطلع على مرفقات ملعب عمو بابا، وهذا الاسم الكبير سيرى النور بعد طول انتظار، إذ تواصلت الوزارة مع الشركة المنفذة لاستئناف العمل، بعد توقفه لسنوات طويلة، وهو من المشاريع المتلكئة التي نسعى لإعادة العمل فيها، وبعد مفاوضات جدية ستعود الشركة للعمل خلال الأسبوع الحالي".وأضاف، أنه" تم خلال الزيارة التداول مع الدائرة الهندسية والمهندس المقيم وممثلي الشركة المنفذة والملاك الهندسي للشركة، بضرورة الشروع في العمل من جديد وتجاوز أي عراقيل والعمل بشكل مكثف لتسريع وتيرة العمل، من أجل الوصول إلى الإنجاز النهائي".